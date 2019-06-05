【深度解構】全球或掀減息潮　難阻另一場海嘯殺到？

隨着國際組織及理性經濟學家也看淡全球經濟，市場料全球「減息潮」將至，以對抗經濟急速下滑的風險。在主要經濟體之中，印度、澳洲、新西蘭今年已行動，美國聯儲局主席鮑威爾周二(6月4日)亦稱，對必要時減息持開放態度，並會密切關注貿易戰及通脹趨向下滑的風險。至於中國，有分析員料會跟隨美國減息。



不過，美國總統特朗普早已預言，如中美一同減息，中國必輸掉貿易戰...市場亦開始驚怕，因目前市況似足2008年金融海嘯前！



【美國】

目前聯邦基金利率期貨顯示，當局7月減息機會達六成；若7月按兵不動，9月減息機會更逾九成。這意味着市場已逼聯儲局「出手」，當局為求穩住金融市場，不得不跟隨。



對於美國可能快減息，曾任美國副財長和聯儲局理事的Sarah Bloom Raskin認為，鮑威爾周二的言論是非常強烈的減息訊號，當局已準備好討論此事。



美國前財長薩默斯更認為，聯儲局要當機立斷，不能遲鈍，應在今年夏季減息0.5厘，秋季採取更進一步行動，以提振經濟。



聯儲局下次議息會議將在6月18至19日舉行。



【中國】

美銀美林首席大中華區經濟學家喬虹在接受外國傳媒訪問時認為，中國人民銀行(即中國央行)未來將要減息3次，以應對貿易戰衝擊。



她表示，基於目前狀況，中國今年會減息兩次，2020年再減1次；若局勢惡化，例如美國「晒冷」對所有中國貨品加徵關稅，中國整體經濟增長將遭受更嚴重傷害，屆時減息幅度甚至會超過目前預測的兩倍。不過，她不排除中美今年能達成貿易協議。



她認為，中國可能在財政方面投資新的基建項目、推出消費者補貼，以及減稅措施來支持經濟。



資料顯示，現時內地1年期貸款基準利率為4.35厘，是2015年10月減息後維持至今。假設每次減息0.25厘，今年底恐跌至3.85厘。



【特朗普有預言？】

面對中美皆有機會減息，特朗普曾在5月14日於其社交媒體Twitter帳戶預言：「中國將向他們的系統注入資金，並且很可能減息，以保住他們的各行各業，但將會失敗！如果聯儲局採取相同措施，比賽將會結束，我們贏！無論如何，中國想要達成協議！」



換言之，特朗普認為一旦中美一同減息，美國將贏出貿易戰，但沒有作出更詳細解釋。



【澳洲】

既然中美有壓力，全球更不用說！澳洲周二(6月4日)宣布減息0.25厘，令利率下調至歷史低位1.25厘，為近3年以來首次。值得留意的是，澳洲儲備銀行(即澳洲央行)明言「減息或未完」！



行長洛伊(Philip Lowe)在聲明中表示，若日後需要進一步減息，「大門維持敞開」。



目前市場估計該國今年9月會再減息1次，年底之前有50%機會第3次減息。換言之，傳統「高息」的澳洲利率恐「1厘也沒有」。



【歐盟】

歐洲央行將於周四(6月6日)香港時間晚上7時45分公布議息結果，市場不但預期「放鴿」，更有可能暗示重推量化寬鬆(QE)，主因是當地的利率已減無可減。



澳新銀行指出，面對歐元區通脹再度放緩，地緣局勢又趨於緊張，且外部貿易環境堪憂，歐洲央行不可能無動於衷，將會加速「放水」。荷蘭銀行也指出，若經濟數據更差，歐洲央行不得不考慮推出新一輪量化寬鬆(QE)，並可能在未來不久就落實。



法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認同，德國及法國近期的經濟表現未如理想，歐洲地緣政治危機亦打擊投資意欲，若危機進一步加劇嚴重拖累經濟表現，屆時歐洲央行或需要推出寬鬆政策應對。



【日本】

相比歐元區，日本央行更技窮！副行長雨宮正佳近日表示，要對目前寬鬆政策保持耐性，因距離實現2%通脹目標仍然遙遠，有繼續實施寬鬆政策的需要。



惟日本國內不少頂級專家已警告，日本貨幣政策「彈藥庫」已被淘空，恐怕只能等攬炒...



【印度】

除了歐元區，印度亦會在周四(6月6日)香港時間下午2時15分公布議息結果。總理莫迪上周宣誓連任後，市場料當地央行將會減息0.25厘，令利率降至5.75厘，勢為今年第3次減息，原因是印度上季經濟僅增長5.8%，極需要阻止經濟下滑。



【加拿大、南韓等】

當地暫未見有減息言論，惟他們主要跟隨美國，若美國減息，相信也會跟減。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷稱，由於美國聯儲局加息周期結束，使亞洲國家央行調節利率的空間擴大，料下半年或開始減息，其中南韓經濟表現疲弱，而電子及半導體行業亦受貿戰拖累，相信減息機會較大。



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【華爾街末日預言：似足2008年雷曼兄弟爆煲前】

隨着全球減息潮驟至，意味着經濟大鑊，否則不用救市，令市場愈益憂慮2008年金融海嘯式風暴快將來臨！



美國著名財經媒體彭博報道，野村證券量化團隊分析師Masanari Takada發出了「海嘯警告」，被視為華爾街「最大末日預言者」！



Takada表示：「我們看到美國股市的情緒趨勢愈益開始與2008年雷曼危機爆發前的模式相似。」 他引用了一個反映市場恐慌和貪婪的「美國股市情緒指數」作闡述。(本文附圖)



他警告，若單看上述指標，標指可能平均要下跌約20%；最壞情況是暴瀉約40%，以重演2008年9月雷曼兄弟申請破產後的6個月內，該指數的跌幅。



同樣道理，他表示，目前市況似2008年6月，當時投資者也關注全球經濟增長前景及股市調整，之後股市在7至8月有反彈，到了9至10月就「跌到你唔信」。若以美股在周二(6月4日)大幅反彈來說，目前市況或許正正介乎2008年6至7月時。



因此，他警告：「我們很可能正處於第二次大浪之後，並在最後『終極一跌』大浪之前。」第一次大浪是2018年10月至12月的「聖誕拋售」，他與2008年1月至3月的拋售相提並論。這就是為甚麼市場需要一些驚喜，才能讓情緒盡快偏離這種不祥模式。



至於目前「第二次大浪之後」的反彈浪能持續多久？他表示，若根據情緒指標，今次反彈浪有機會由6月中一直去到8月初，在9月初的時候就很可能是「終極一跌」的開端！不過，他強調，這不是野村整個集團認為的「基本情景」，而是單看情緒指標。該情緒指標是根據股價深度、闊度、動力、垃圾債需求、波動程度、認沽與認購比例等數據綜合計算。



對於市場憧憬聯儲局減息，Takada指出，市場明顯逼聯儲局行動，如果當局依然無動於衷，就會連長線投資者都沽貨，一旦發生，股市的下跌速度將猶如2018年12月聖誕節前。



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