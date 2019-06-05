聯交所股權變動資料顯示，長和(00001)於6月3日及4日獲施熙德合共增持2萬股，最新持股數目8萬股。



中國軟件國際(00354)於5月31日獲瑞銀集團增持89萬股，最新持股數目約2.54億股。



九號運通(00009)於5月30日及31日獲Keyne Holdings Ltd合共增持21股，最新持股數目約21.51億股。



康哲藥業(00867)於6月5日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約11.02億股。



廈門港務(03378)於6月3日獲廈門港務控股增持176萬股，最新持股數目約1.09億股。



建發國際集團(01908)於5月30日獲廈門建發股份增持40萬股，最新持股數目約8.37億股。



東江集團(02283)於5月30日獲FMR增持400萬股，最新持股數目5,119萬股。



遠大中國(02789)於6月4日獲Neo Pioneer Ltd增持65萬股，最新持股數目約8億股。



楓葉教育(01317)於6月4日獲任書良增持250萬股，最新持股數目約15.22億股。



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上海醫藥(02607)於5月31日被摩根大通減持1,379萬股，最新持股數目3,432萬股。



中國交通建設(01800)於5月31日被摩根大通減持9,916萬股，最新持股數目約1.85億股。



中國外運(00598)於5月31日被摩根大通減持760萬股，最新持股數目約1.27億股。



中國太保(02601)於5月31日被摩根大通減持1,534萬股，最新持股數目約1.31億股。



中國通信服務(00552)於5月31日被摩根大通減持2,260萬股，最新持股數目約1.4億股。



中國鐵建(01186)於5月31日被摩根大通減持5,921萬股，最新持股數目約1.71億股。



中國電信(00728)於5月31日被摩根大通減持2.52億股，最新持股數目約12.84億股。



中國軟件國際(00354)於5月31日被摩根大通減持172萬股，最新持股數目約1.26億股。



友邦保險(01299)於5月31日被摩根大通減持2,565萬股，最新持股數目約8.2億股。



國藥控股(01099)於5月31日被摩根大通減持2,617萬股，最新持股數目8,745萬股。



恒安國際(01044)於5月31日被摩根大通減持362萬股，最新持股數目5,797萬股。



李寧(02331)於5月31日被摩根大通減持2,949萬股，最新持股數目9,646萬股。



江蘇寧滬高速公路(00177)於5月31日被摩根大通減持973萬股，最新持股數目約1.08億股。



浙江滬杭甬(00576)於5月31日被摩根大通減持1,440萬股，最新持股數目約1.14億股。



深圳高速公路(00548)於5月31日被摩根大通減持612萬股，最新持股數目3,584萬股。



舜宇光學(02382)於5月31日被摩根大通減持172萬股，最新持股數目5,326萬股。



華能新能源(00958)於5月31日被摩根大通減持5,993萬股，最新持股數目約3.4億股。



越秀交通基建(01052)於5月31日被摩根大通減持600萬股，最新持股數目8,141萬股。



金蝶國際(00268)於5月31日被摩根大通減持600萬股，最新持股數目約1.29億股。



龍源電力(00916)於5月31日被摩根大通減持4,569萬股，最新持股數目約2.51億股。



信義光能(00968)於6月3日、4日及5日被李賢義合共減持1,883萬股，最新持股數目約25.86億股。

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