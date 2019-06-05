全球人造肉領先企業共11家　融資總額近百億

人造肉第一股Beyond Meat上月初在美國納指上市首日股價暴漲1.63倍，分析相信，該公司勢將掀起全球人造肉企業上市浪潮。而有統計指，目前全球共有11家人造肉領先企業，包括剛上市的Beyond Meat在內，累計融資金額達12.8億美元(約99.84億港元)。



截至昨日(周二)止，Beyond Meat最新收報103.41美元，較招股價25美元累升逾3.1倍，最新市值達60億美元(約468億港元)。而同類公司Impossible Foods也在5月初獲得3億美元投資，投資者包括李嘉誠旗下的維港投資和新加坡主權基金淡馬錫，令該公司最新估值超過20億美元(逾156億港元)。



根據Crunchbase數據，有分析統計到全球與人造肉相關的公司共有11家，其中7家位於美國，另荷蘭、以色列、加拿大、新西蘭則各有一家，美國可謂人造肉公司的大本營。



11家人造肉公司中，有7家是走的植物蛋白肉這一路徑，其餘4家則抽取動物細胞培育出人造肉。而從吸金能力看，來自美國的Impossible Foods奪得桂冠，累計融資金額高達近7億美元。同樣來自美國的Beyond Meat在IPO籌得2.41億美元排第二位，來自加拿大的Gardein以1.31億美元排第三位。



市場分析相信，成立於2011年的Impossible Foods最有機會成為全球第2隻上市的人造肉股份，該公司一共經歷8輪融資，累計拿到6.87億美元。



另外，Impossible Foods與漢堡王(Burger King)達成合作，由4月1將在美國部分漢堡王分店銷售人造肉漢堡(Impossible Whopper)，這對於該公司渠道拓展和銷售上量有巨大幫助。



市場調研機構inMarket inSights最近發現，試售人造肉漢堡的59家漢堡王分店，4月客流量比當月全美分店平均高出18.5%，也比3月平均高出16.75%。而沒有銷售人造肉漢堡的其他漢堡王分店，4月客流量比3月平均下跌1.75%。



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