貿戰升級：倘特朗普「晒冷」　港元人幣隨時1兌1

外媒報道，歐洲最大資產管理公司、全球十大之一的鋒裕匯理(Amundi)資產管理經濟學家、曾在中國人民銀行擔任經濟師的王秦偉認為，若美國總統特朗普「晒冷」對餘下逾3,000億美元中國貨品加徵關稅，金融市場將觸及「痛苦門檻」，「每個人都會受苦，全球經濟衰退將成為真正的風險」，人民幣兌美元恐大幅貶值10%，即港元兌人民幣勢見1兌1。



【記得參加「賞您睇」！每段財經新聞睇到尾，即可click掣儲分換禮品。】



他表示，一旦人民幣兌每美元直接「破7」，將導致新興市場混亂。當中，南韓、香港、台灣恐受傷最深，美國經濟亦會受害，在企業盈利倒退下，股市將面臨更廣泛拋售。



他又指出，人民幣直接「破7」不是中國政府的匯率戰武器，而是市場力量導致中國沒有足夠的政策空間應對突如其來的恐慌。



他警告，如果中美領導人不能在6月28至29日的二十國集團(G20)峰會上恢復對話，金融市場就會對「最壞情況」作出定價！他呼籲投資者仍要維持謹慎，因在好消息出現前，市場只會表現得更差。不過，他目前仍抱持樂觀態度，只要兩國能採取具體行動，就會離達成協議更進一步。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。