大行分析︰法巴上調友邦目標價　中港泰業務前景看好

法國巴黎銀行發報告指，友邦保險(01299)業務擁有多個亮點，包括看好香港、中國內地及泰國三地業務前景，估計今年的新業務價值(NBV)按年增17.6%，上調目標價7.6%至90.42元，予「買入」評級。



法巴指出，友邦未來3年的內涵價值(EV)複合增長率可達15%，新業務價值更可增逾19%。其中友邦香港區將受惠於推出的可扣稅的醫療或年金產品，而內地人來港投保勢頭持續有利帶動生意額，其潛在的產品重新定價能力更，可促進新業務價值上揚。



內地業務方面，法巴認為友邦於天津及石家莊開設銷售中心，將為集團中國區帶來額外2,700萬人口的機遇，期望該區今年第三季將有人壽保險政策落實，鄰近的北京及河北市將成為一個經濟圈，同時好看內地政府正積極開放金融市場予外資。



法巴又指，友邦在泰國仍積極招聘人手拓業務，在當地銀行協助下進一步推動銷售勢頭，並鞏固其市場，人壽保險更佔有22%的市場份額。

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