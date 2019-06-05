新股專輯：ESR上市舊股佔4成　公開發售不足10%

亞太區物流地產平台ESR Cayman(01821)周四(6日)起至下周三(12日)招股，每股招股價介乎16.2元至17.4元，一手200股，入場費3,515.07元。該公司預期於6月20日首掛。



該公司是次發行5.6億股，整體發行股數中94.4%為國際配售，餘下為公開發售，集資最多97.56億元，有望成今年上半年最大型新股。



值得留意的是，發售股數中有2.33億股為舊股，換言之有最多40.64億元是「袋落股東袋」，公司實際集資最多56.91億元。



集資所得約89.7%將用於償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股；約10.3%用於開發公司資產負債表內的物流物業及對公司所管理基金及投資公司共同投資。



被問及銷售舊股安排，主席兼非執行董事Jeffrey Perlman表示，為了符合上市要求，故舊有股東出售股份，以維持股份的流通量。



他又指，中美貿易戰主要影響外貿，而公司的電商客户主打本地業務，銷售的貨品主要為內需品，故貿易戰對集團的影響不大，不過或會影響消費情緒。



他提到，電商對物流倉的需求日漸增加，未來發展將主要針對亞洲市場，而目前旗下大部份物流倉的空置率是零。



京東物流去年入股ESR，目前持有8.23%股權，上市後持股降至7.63%。被問及該集團與京東的合作，Jeffery指，京東是長期合作夥伴，但現未有進一步的具體合作計劃；又透露其他電商龍頭，如亞馬遜等亦為其客户。



有傳集團延遲上市，該集團指，今日之前沒有正式公布任何具體上市時間表，又表示對公開招股有信心。

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