衰退升溫！道期升幅勁縮至60點　港股黑期低水

美國總統特朗普的貿易戰如意算盤恐有阻滯！美國公布，俗稱「小非農」的5月ADP私人職位增長只有2.7萬個，遠少過市場預期的18.5萬個，以及4月修訂後的27.1萬個，並創2010年3月以來最少。



數據公布後，美國兩年期國債孳息跌穿1.8厘，創2017年12月以來新低，反映市場更憧憬減息，同時意味着經濟衰退機會上升。



道指期貨目前升幅迅速收窄至僅60點，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報26,854點，略低於周三(6月5日)現貨收市26,895點。

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【18:53】市場繼續炒減息，美國道指期貨目前升幅擴至168點，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報26,914點，略高於周三(6月5日)現貨收市26,895點。



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