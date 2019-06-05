貿戰升級：港股跌到殘　乍現反彈條件

美國著名財經媒體彭博報道，港股成為中美貿易戰最主要的受害者之一，惟目前出現反彈迹象。不過，分析員普遍呼籲小心，因貿易戰陰霾始終揮之不去。



受累貿易戰，恒生指數過去1個月跌逾11%，已處於2016年1月以來最超賣，估值則瀉至歷史平均值以下。



截至上周五(5月31日)，恒生指數成分股之中，已有大約1/3進入「超賣區」，為一年以來最多，到了周一(6月3日)，超賣比例降至約1/5，為市場撈底訊號。估值方面，恒生指數未來12個月預期市盈率歷史平均值為12倍，現時已跌到10倍左右，為今年1月以來最低。



再者，在港股拋售期間，跨境投資者一直積極買入。彭博數據顯示，5月透過滬港通及深港通買港股的內地投資者，平均每日買入額度約12億港元，為去年2月以來最多。自5月10日以來，港股通已連續18個交易日錄得「北水」淨流入。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，



體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/