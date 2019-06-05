理財Campus：分期付款炒股　小本變大財

恒指由4月中高位30,280點回落，迄今調整逾一成。倘若投資者有信心港股已見短期低位，但又礙於資金有限，未能買到足夠的股份數量，此時部分證券行提供的股票分期供款計劃或可大派用場。當然，箇中的特色和風險大家事前也應了解清楚。



●操作：畀三成首期 每月還款

耀才證券的「股票分期供款計劃」和輝立証券的「股票分期計劃」，同樣可以讓客戶以股票總額30%的資金先行入市，然後每月分期償還證券行所提供的70%融資金額。形式類似於先付首期買樓，然後每月償還按揭貸款。



輝立証券產品拓展部經理杜麗儀表示，股票分期計劃是一種提供槓桿的孖展，但與一般孖展不同的是，槓桿與貸款風險會隨着定期還款而下降，投資策略是低買高沽。至於月供股票則是付多少買多少，策略是利用平均成本法，適合更長線的投資。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，月供股票牽涉碎股買賣，股票分期供款計劃則不會。成本方面，儘管後者有貸款利息，但買賣成本只計兩次，可隨時離場，兼且股息可收足，使費未必遠高於每月都要付手續費的月供股票計劃。



輝立的計劃設有分12期或24期的還款選擇，前者年利率2.88%(最優惠利率「5.375%」- 2.495%)，後者年利率3.88%(最優惠利率「5.375%」- 1.495%)。耀才的一年期計劃年利率為4.125%(最優惠利率「5.375%」- 1.25%)。



●熱炒股：滙控建行煤氣受追捧

分期計劃要提升賺錢機會，關鍵是選股和出入市時機。杜麗儀指出，該行近期多了客戶參與這計劃，因跌市是趁低吸納的時候，另牛皮市也適合。



投資選擇方面，客戶主要買入滙豐控股(00005)、建設銀行(00939)、香港中華煤氣(00003)、友邦保險(01299)及領展房產基金(00823)。新加坡股票例如新加坡交易所(星股：SGX)、持有九龍塘又一城的豐樹北亞商業信託(星股：MAGIC)也受歡迎。大概一半客戶會中途沽貨，另一半持有至到期。



耀才方面，許繹彬指出，較多18至30歲的客戶參與分期供款計劃，普遍投資本金在10萬元樓下。較多人買的股份包括香港交易所(00388)、領展、內銀和內險。



●回報：買三手領展年賺3.8萬

按輝立提供的例子，客戶於去年5月底在69.4元，以三成首期31,230元買入三手領展，股份價值104,100元。持貨一年，每月還款逾6,160元，並在上月底以93.8元全數沽出領展，賺價36,600元，加上期間派息兩次，合共收取3,883.5元股息，扣除計劃年利息2.88%、手續費1%和其他交易使費，淨回報為38,205.53元。



●建議：靈活調整 防蝕息蝕價

然而，不是隻隻股份都可強勢破頂，萬一投資者買入後股份持續調整，即使可靈活終止計劃，但難免同時蝕息蝕價，傷過一般以現金形式買股。



因此，許繹彬建議，投資者要識計數，透過計劃中長線儲錢之餘，亦可見時機適合，短線賺價沽出套利。儘管現時港股悲觀情緒濃厚，但恒指已累跌不少，可考慮先投入第一注，選一些不受貿易戰牽連的股份，如港交所、領展等。



杜麗儀表示，豐樹北亞商業信託的派息穩定，股價年內穩步上升逾17%；兩隻金融股滙控和中國銀行(03988)亦可考慮投資。

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