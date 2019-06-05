貿戰升級：中美「金融冷戰」風險提升　香港受不起

目前市場憧憬中美會聯手減息救經濟！美國著名財經媒體彭博報道，美銀美林中國股票策略主管David Cui提出疑問：「如果中美金融政策『脫鈎』會怎樣？」他指出，雖然這不是該行的「基本情景」，但相關風險正在提升，值得監察。



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以下是中美一旦爆發「金融冷戰」的潛在情景：



●中國企業在美國的預託證券將出現「退市潮」，因美國政治人物提升監管力度。



●美國基金經理將受到壓力，要撤出中國股市，生物科技、建築、石油、天然氣、電訊、傳媒，以及科技股恐面臨高風險，因為將被視為威脅國家安全、違反人權、或違反美國法律等。



●中國的新股集資將轉至香港及內地，「新經濟」企業會受傷害，因為美國資本市場更大、更深。更甚的是，短期內若有多隻「大型股」上市，恐令中國市場出現流動性壓力，即資金「乾塘」。



●中國將有拋售美國投資、股債等壓力。



事實上，近期中美衝突確實有蔓延至金融市場的迹象，長遠來看，中美金融恐真的會「脫鈎」。



中美貿易戰近日已蔓延至其他領域，例如中國向公民發出赴美旅遊警告、美國收緊中國留學生簽證、美國車廠福特(Ford)在中國的合資企業被控告違反反壟斷等。

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