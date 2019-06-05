貿戰升級：黨友反對都冇用？特朗普強調對墨徵稅「唔係講笑」
2019年06月05日 19:38
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特朗普(美聯社圖片)
美國著名財經媒體彭博報道，美國總統特朗普擴大戰線，上周揚言對所有墨西哥輸美貨品加徵關稅，引來美國國會廣泛爭議，已有多名共和黨參議員公開反對。就此，特朗普周三(6月5日)在其社交媒體Twitter留言，強調「我唔係講笑！(no bluff)」
墨西哥外交部長Marcelo Ebrard周二(6月4日)表示，預計有八成機會能與美國達成協議，避免關稅生效。
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