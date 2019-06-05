貿戰升級：黨友反對都冇用？特朗普強調對墨徵稅「唔係講笑」

美國著名財經媒體彭博報道，美國總統特朗普擴大戰線，上周揚言對所有墨西哥輸美貨品加徵關稅，引來美國國會廣泛爭議，已有多名共和黨參議員公開反對。就此，特朗普周三(6月5日)在其社交媒體Twitter留言，強調「我唔係講笑！(no bluff)」



墨西哥外交部長Marcelo Ebrard周二(6月4日)表示，預計有八成機會能與美國達成協議，避免關稅生效。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，



體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。