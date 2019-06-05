貿戰升級：稀土戰恐一觸即發　內地企業撐出口管制

內地傳媒報道，國家發改委相關司局周三(6月5日)召開稀土行業企業座談會，聽取重點企業對推動稀土產業結構調整、加快轉型升級、實現高質量發展的意見建議。



與會企業建議，要堅決嚴厲打擊非法開採，強化稀土產品出口管控，加大行業經營秩序整頓力度，保護珍貴資源。同時，要加強知識產權保護，嚴禁優勢核心技術外流。



企業提到「出口管控」，令市場人士憂慮稀土戰一觸即發。事實上，發改委周二(6月4日)已表示，中國將考慮加強對稀土的出口管控，以保護和善加利用這種「戰略資源」。

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