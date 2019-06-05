貿戰升級：華為效應未顯現？鴻海5個月收入仍創新高

全球代工「一哥」鴻海周三(6月5日)公布，5月收入達3,842億元新台幣(下同)，按月增1.2%，按年則增10.7%，累計今年首5個月收入達1.82萬億元，按年增5.9%，雙雙創同期新高。



該公司指出，5月以通訊類產品增長最多，運算類產品居次，消費類產品居末。若以按年增長表現來看，消費性產品增長最多、通訊類產品居次，運算類產品居末。



有台灣媒體指出，該公司以往是在每月公告日最後一天才會披露收入狀況，今次是提早公布。

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