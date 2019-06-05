新盤UPDATES︰海日灣II推50伙招標　ONE HOMANTIN加價

新盤推售步伐加快，新界西將有兩個大型樓盤即將推出，並且部署於月內開售。



●ONE HOMANTIN單位加價逾25%

樓價上升，發展商大幅調高部分貨尾售價。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產位於何文田的ONE HOMANTIN，剛更新價單，其中5座11樓D室，實用面積749方呎，價單售價由1,903萬調升至2,383.5萬元，呎價由25,407上調至31,822元，加幅逾25%。該單位於6月9日起發售。



同系啟德OASIS KAI TAK亦更新價單，1座21樓B室的價單售價由2,347.5萬增至2,444.3萬元，呎價由33,632上調至35,019元，加幅逾4.1%，該單位累積加幅約16.4%，同樣於6月9日起發售。



●海日灣II推50伙招標

地產建設商會就發展商以招標方式出售新盤事宜，上月發出新指引，包括實用面積不少於753方呎的3個睡房或以上單位才可標售，並6月1日開始全面落實，近日陸續有新盤以此方式推出。



億京發展旗下大埔白石角海日灣II上載新銷售安排，6月11日起以價單方式銷售250伙。同時該期首度推出50伙，於6月11日至8月30日以招標形式發售。



●柏蔚山四房戶逾2200萬沽

新世界發展(00017)的北角柏蔚山沽出1座33樓H室四房戶，實用面積617方呎，成交價2,264.8萬元，呎價36,707元。項目由開售至今，累售545伙，佔可售單位近9成，套現逾129億元。



●新盤部署：御半山II期料本月開售 主打細單位

新盤市道轉活。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，旗下屯門御半山第1期已售出9成單位，平均呎價約1.65萬港元，現正式推出全新II期，短期可望發布樓書，料本月有機會開售。



她透露，今期提供495伙，標準戶間隔開放式至三房，實用面積約250至591方呎，兩房或以下佔近9成，亦設小量特色戶。



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●新盤部署：永泰屯門項目命名OMA OMA 月內開賣

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，永泰地產(00369)旗下屯門掃管笏路項目命名為OMA OMA，項目正待批預售文件，預計最快本月內公布價單及發售。



他續稱，該盤設有兩座，共提供466伙，戶型包括開放式戶至四房戶，面積約250至1,600方呎，其中兩房為主打，佔超過一半單位。至於同系The Carmel的餘下單位，預計第3季以現樓形式推出。



問及樓市走勢，他表示，目前市場對住屋依然有剛性需求，加上未來息口或會下跌，估計對資產市場有正面影響。



●新盤部署：九肚富豪．山峯累售7伙 套現約6億元

百利保控股(00617)執行董事兼首席營運官范統稱，沙田九肚富豪．山峯將會陸續推出洋房標售，售價參考同區物業。



項目今日開放的3號洋房，裝修費約1,100萬元，將會供客戶參觀。樓盤累售7伙，套現約6億元，平均成交呎價約3.6萬元。



項目設24座獨立洋房，實用面積由約2,200至5,000方呎，大部分洋房設私人升降機，全部設前後花園。每方呎管理費約6元。



●【多圖】九肚富豪．山峯全新示範洋房有得睇！

百利保控股(00617)等發展的沙田九肚富豪．山峯開放全新示範洋房予傳媒參觀。

其中3號連裝修示範屋，實用面積2,759方呎，四房四套設計，花園及天台面積分別為872及546方呎，屋內設電梯。



至於5號屋為交樓標準，實用面積同為2,759方呎，花園面積818方呎，天台面積546方呎，採四房四套間隔。



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