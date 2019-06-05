樓價UPDATES︰公屋勁過私樓！建生邨6年升值逾5倍

部分二手公屋樓價升幅跑贏大型屋苑，屯門建生邨有單位6年升值近5.7倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●何文田皓畋罕錄二手車位買賣，物業位於B層，以448萬元登記售出，創項目新高。相比去年底購入價380萬元，期內升值近18%，帳面獲利68萬元。





●將軍澳海悅豪園2座中層D室，實用面積432方呎，屬兩房間隔，原叫價770萬元，剛獲買家以730萬元購入，呎價約16,898元創標準戶新高。原業主於一二年以450萬元購入，約七年帳面賺280萬元。



●大角咀亮賢居高層B室三房戶，向北望市景，實用面積1,169方呎。業主以約4.5萬元放租兩個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以4.2萬元租出，實用呎租約35.9元。據悉，新租客心儀單位設有裝修，故睇樓1次即決定承租。



●奧連站一號銀海1座中層B室，以四房雙套間隔，向正南望海景，實用面積約1,206方呎，議價後獲減6,000元，以6.2萬元租出，實用呎租約51.4元。若以業主2011年購入價約2,438萬元計算，回報率逾3厘。



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新界區



●建生邨康生樓中層1室，實用面積443方呎，屬兩房設計，獲區內首置買家於未補價第二市場以242萬元購入，呎價5,463元。原業主於一三年以約36.3萬元入市，帳面獲利約205.7萬元。



●馬鞍山新港城近日連錄買賣，屋苑D座高層4室，實用面積490方呎，採三房間隔及享山景。業主原叫價840萬元放售，及後減價32萬元，以808萬元易手，呎價16,490元，單位二十年升值逾2.6倍。



●馬鞍山海濤居4座高層C室兩房戶，實用面積404方呎，座向西北望少海景。單位放盤1個月，在零議價下以730萬元沽出，實用呎價18,069元。上址為原業主於2014年購入，帳面現獲利252萬元。



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