涉未經許可發行虛擬貨幣　美證交會控加拿大科企

外媒報道，美國證交會(SEC)正式控告加拿大通訊App公司Kik Interactive，指控該公司在2017年的首次代幣發行(ICO)，屬「銷售未經註冊的證券」的違法集資行為。



據了解，Kik在兩年前，首次發行了名為「Kin」的虛擬貨幣，籌得約1億美元。SEC表示，該公司在未經許可下，銷售了多達1億美元的證券(securities)，當中有5,500萬美元來自美國投資者。



SEC認為，該公司剝奪了投資者對其合法情的知情權，亦防礙了投資者作出明智的決定。



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