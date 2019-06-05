內地同意3家企業科創板上市　涉半導體、人工智能領域

內地傳媒報道，上海證券交易所正式確認，首批3家科創板上市企業成功過關，料很快可以招股集資！這3家企業為深圳微芯生物科技股份有限公司、安集微電子科技(上海)股份有限公司，以及蘇州天準科技股份有限公司。



這3家擬上科創板企業的保薦機構分別為安信證券、申万宏源、海通證券。3家企業的受理時間都在4月3日前，微芯生物、安集微電子、天準科技分別是上交所第二批、第四批、第六批公布受理的科創板擬上市公司。



目前上交所做出同意這3家公司的發行上市決定，意味距離註冊及發行上市不遠。該3家公司分別在創新藥、高端半導體、人工智能技術方面擁有領先的地位。

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