出貨定追入？歷次聯儲首次減息後　股市表現係...

外國傳媒報道，美股周二(6月4日)炒減息，收市勁升，究竟是「出貨時機」還是「追貨跟炒」？巴克萊找了1974至2007年期間，聯儲局第一次減息後的市況，總共有9次。數據顯示，標指平均在6個月後升2.8%。



【1974年6月】

減息後1個月，美股跌5.9%，之後3個月挫21.4%；6個月後瀉23.3%，12個月後漲5.3%。



【1980年3月】

減息後1個月，美股升3.7%，之後3個月漲13.8%；6個月後飆26.8%，12個月後勁漲31.5%。



【1981年5月】

減息後1個月，美股跌0.5%，之後3個月挫5.8%；6個月後瀉8.3%，12個月後跌12.6%。



【1984年9月】

減息後1個月，美股跌0.8%，之後3個月升0.2%；6個月後漲7.1%，12個月後揚9.2%。



【1989年5月】

減息後1個月，美股跌0.3%，之後3個月漲9.8%；6個月後升6.7%，12個月後漲10.6%。



不過，上述年份的參考價值較低，因為當年全球化未盛行。



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【1995年7月】

減息後1個月，美股升2.1%，之後3個月漲6.3%；6個月後升12.2%，12個月後漲21.9%。



【1998年11月】

減息後1個月，美股升2%，之後3個月漲8%；6個月後升19.7%，12個月後漲19.6%。



若要真的有參考價值，或許是2001年及2007年較可靠



【2001年1月】

減息後1個月，美股升6.4%，之後3個月跌9.6%；6個月後跌5.6%，12個月後挫11.2%。



【2007年9月】

減息後1個月，美股升4.2%，之後3個月漲0.8%；6個月後跌10.6%，12個月後跌13.7%。



一旦如此，假設聯儲局今年7月減息，股市在8月應該安全，但之後恐怕要捱苦了。

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