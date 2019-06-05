貿戰升級：極限施壓奏效？墨西哥料日內與美達協議

2019年06月05日 21:55
  • 東網電視
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    (Getty Images圖片)

    外國傳媒報道，墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)最新表示，有信心今天(周三)能與美國達成貿易協議，強調對美墨兩國來說，最好的情況是達成協議，最好的選擇是自由貿易。

    事實上，美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅(Peter Navarro)亦稱，對墨西哥的關稅措施可能不必生效。

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