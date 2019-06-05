貿戰升級：內地人申請投資移民美國要等超過16年
2019年06月05日 22:08
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(Getty Images圖片)
美國媒體報道，在中美貿易戰下，美國政府嚴審及設置上限，令中國人申請美國「EB-5」移民投資簽證數量去年明顯下滑，再加上積壓着大量申請，美國官方估計，中國申請該類移民簽證的等待時間將超過16年！
EB-5是投資移民計劃，外國投資者同意最少投資50萬美元(約390萬港元)用於買樓，以換取美國居留權。
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