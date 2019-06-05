國產「獨角獸大王」另起爐灶

內地著名創投公司啟明創投主管合夥人甘劍平(JP Gan)證實將會喺今個月底正式離任，然後喺7月自立門戶；而今年，佢已經連續第四年入選美國《福布斯》雜誌發布嘅全球最佳投資人榜，位列第5位。



啟明創投目前管理資產總額超過40億美元，甘劍平一直擔任啟明創投主管合夥人及投資委員會成員。而經佢手喺紐交所、納斯達克、聯交所、上交所及深交所等上市嘅初創企業超過50家，其中就有20家屬獨角獸企業(估值10億美元以上嘅初創企業)，因此，佢被內地創投基金業界稱為「獨角獸大王」。



話明係「獨角獸大王」梗係唔係浪得虛名喇！甘劍平投資過嘅明星獨角獸企業包括香港上市嘅小米集團(01810)、美圖公司(01357)、美團點評(03690)、美國上市嘅攜程網(CTRP)、世紀佳緣(DATE)、蘑菇街(MOGU)、Bilibili(BILI)，以及大眾點評、知乎、螞蜂窩、摩拜單車、微醫、途虎、途家及挖財等。



回顧近廿年嘅投資生涯，甘劍平投資最滿意嘅獨角獸企業原來就係小米集團，亦都係佢投資最成功及回報最高嘅例子。舊年小米喺香港上市，為啟明創投帶嚟超過143倍嘅回報。



臨別秋波，甘劍平透露佢投資獨角獸企業會睇四大重點，即係一要睇市場，二要睇企業，三要睇團隊，四要睇估值。咦？甘生，似乎行貨咗啲喎！



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