東方日報B1：特朗普變臉一個月　港股累挫10%慘絕

美國總統特朗普上月初突然「變臉」，拖累中美貿易關係急劇惡化，事件至今剛好滿一個月，期間環球股市顯著受壓，港股受創最深。恒生指數過去一個月累瀉3,186點或10.59%，恒指十四日強弱指數周二(4日)更曾跌至24點水平，為近三年半來最超賣。港股市值在期間累積蒸發超過3.63萬億元。



美股周二急漲逾五百點，帶動恒指周三(5日)開市跟隨反彈354點，之後更曾漲357點，高見27,119點，可惜高位沽壓湧現，恒指收市僅漲133點，27,000點關得而復失，收報26,895點，但結束連續五個交易日下跌頹勢。國企指數曾漲121點，收市僅微升3點，報10,345點。



港股總成交796億元，沽空額124.83億元，沽空比率15.7%。港股通(滬)及港股通(深)合共淨買入近6.13億元。



全日有949隻股份上揚，當中友邦保險(01299)結束「五連跌」弱勢；部分貿易戰概念股反彈，創科實業(00669)及萬洲國際(00288)分別漲3.92%及3.71%，為表現最佳兩隻恒指成分股。



然而，內地抽查藥企帳目及第二批帶量採購藥品可能在9月底前啟動，醫藥股續捱沽，中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)分別挫8.4%及4.8%。個別細價股有異動，新城市建設發展(00456)股價急瀉74.69%。



滙豐環球研究發表全球股票策略報告，直言中美貿易緊張局勢升溫，深化環球股票下跌風險，目前要「撈底」實在言之尚早。面對環球經濟增長疲弱及貿易戰可能升級的風險，建議投資者採取更審慎策略，減低周期性股份的持倉，增加防守板塊，維持減持銀行股的建議，因平坦的孳息率曲線將影響其盈利及股價。



安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強亦表示，中美兩國於二十國集團(G20)峰會達成貿易協議的機會率已降至50%，若美國落實對墨西哥進口商品加徵關稅，中美兩國可達成協議的機會將更低。若中美貿易談判破裂，港股市帳率或由1.3倍降至1倍，意味恒指將下跌約15%，建議投資者留意防守力較高的公用股、電訊股及保險股。



豐盛金融資產管理董事黃國英稱，內地股市拖後腳，令港股周三未能跟足美股升幅。恒指短線或續可反彈300至500點，但相信「唔會太叻」，特別是恒指未扭轉連續五日高開低收的「陰燭」走勢，反映市場氣氛審慎，即使市場憧憬美國或減息，但港息未必跟隨，故香港的息口敏感股未必可太受惠。



不過，唯一較安慰是醫藥股下跌未有擴散至其他板塊，以及滬股通及深股通均錄得輕微淨買入。因此，他認為恒指暫時未必會太快穿底，但基金不入市，大市反彈力度只是「普普通通」。



他直言目前操作較難，要等待貿易戰最新消息，所以做好或做淡均不宜太積極，現時適宜只繼續持有友邦、香港交易所(00388)、中國平安(02318)、騰訊(00700)、少許地產股及房託基金等核心持倉。



此外，時富資產管理董事總經理姚浩然認為，港股暫可喘定，但要顯著反彈不易，尤其是部分基金鎖定利潤後，不急於重新入市，恒指短線料於26,600至27,200點反覆。



但他呼籲投資者毋須太悲觀，因特朗普可能是趁二十國集團(G20)峰會前，透過高壓的關稅政策對中國作最後一逼，冀取得更多「着數」，不排除美國最後願意「袋住先」，簽署部分協議。特朗普接連向墨西哥及其他國家加徵關稅，可能是要逼聯儲局減息，以爭取選票。

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