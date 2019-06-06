林嘉麒：大市反彈韌力備受考驗

在憂慮經濟衰退前景下，環球股市連跌多日，技術上短期反彈有其可能。當出現憧憬，好友迅即反擊，淡友亦會短線鳴金收兵，先行平倉。周三(5日)投資氣氛是否真的開始逆轉，大市是否見底可期？仍需多方條件配合。



首先，大市終見反彈，是由於美國聯儲局主席鮑威爾在芝加哥的一個研討會上表示，聯儲局將採取恰當措施維持經濟擴張，正密切監控貿易局勢對美國經濟前景的影響，嚴肅對待通脹預期下行的風險。鮑威爾的言論被市場解讀為聯儲局有可能於短期內減息。



事實上，在經濟擴張受到威脅，下行風險增加前，聯儲局需要迅速反應以避免衰退。眾所周知，現時經濟增長前景絕對不樂觀，即使近期美國經濟數據未見太差，聯儲局有責任安撫市場，防止金融條件過快緊縮。



鮑威爾的言論出現正好配合近期已超賣的股指，技術性反彈不足為奇。減息是有利股市，不過也要看情況。減息代表着未來經濟的不樂觀，甚至是衰退。經濟衰退時，企業盈利將會「變臉」，當上市公司財務報表在未來走樣，醜婦見家翁，分析員將會大劈目標價。現時情況是，首季業績還是可以，未到醜樣到不能見分析員。要留意，一旦年內經濟數據開始持續多月走樣，企業盈利相繼下挫，大市還有大跌的機會。



更何況，要經濟好，除了聯儲局的貨幣政策外，美國的財政政策的配合亦相當重要。特朗普的優先政策有利美國本土的企業盈利表現，而對內減稅對外加關稅是財政政策之一。特朗普以財政政策刺激經濟的行為無可厚非，亦證實經濟數據明顯改善了，但在國際貿易問題上屢生事端，其鹵莽行為不為商業社會及個人所容忍，亦會影響環球經濟，投資者最終會選擇先離場。



6月開始了，全球多個經濟體公布的製造業指數顯示，第二波下跌潮開始蔓延，全球製造業創下2012年以來最疲軟表現。美國、歐元區、中國三個大型經濟體製造業PMI全線下滑；其中有前瞻性指標的新訂單指數也不及預期。同時，美債收益率持續下，甚至再度倒掛，情況比去年更差。



恒生指數周三跟隨外圍反彈，開市後一度再重上27,100點以前上水平，重上過10天線，可惜及後高位見沽壓，最後27,000點以下收市，可幸的是結束四連跌。5月下旬，恒指多次於27,200找支持，當時走勢算理想，不過，期指結算後隨即走樣，27,200點是今年1月25日的突破點，當時恒指徘徊於24,500至27,200的區域，受中美貿易磋商愈見明朗而突破，因此這個位置有一定指標性。周三見阻力是理所當然，短期反彈要配合遠期基本因素，貿易問題一日未有可預示的解決，恒指反彈也只會是短線。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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