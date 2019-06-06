古勝：聯想集團遭無妄之災

美國聯儲局主席鮑威爾表示，正「密切關注」近期貿易緊張局勢升級的情況，若有必要將「採取適當行動」。其實呢番話，在其位謀其事，正常不過。市場卻直接解釋成聯儲局打開減息之門，美股道指隔晚大升逾五百點，創5個月最大升幅。可見如今市場真係好情緒化，升跌都可以好無厘頭！



港股隨美股高開逾三百點後，升幅明顯收窄。醫藥股洗倉活動未完，中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)成首兩大跌幅藍籌。除咗話財政部要抽查藥企盤數外，國務院印發深化醫改重點任務，倡擴大國家組織藥品集中採購和使用試點，令醫藥股面臨新的政策風險。利淡消息接蹱至，顯然部分資金已認輸沽貨離場暫避。



聽北水消息話，6月份內地當局會想方設法穩定人民幣匯率，免得半年結市場流動性緊張引發動盪，所以呢個月A股同香港的中資股有望暫時喘穩，但當然不等於危機解決。若然對下半年的景氣失信心，也許6月是最後逃生門了。老古聽完，不置可否，皆因如今整個局面，由美國主導，人民幣匯率保衞戰實非坦途，官方維穩意志雖強，但挑戰甚大，有心理準備6月股海會有大撼大場面，蝦兵蟹將都係迴避自保。



睇番隻聯想集團(00992)，去年次季股價由低位3.53元反覆升抵今年4月高位7.58元，但受到5月以來中美貿易戰演變成科技戰的衝擊，股價拾級而下，近日低位見5.35元，累跌幅度近三成，高位追咗貨又未及時減磅，都幾閉翳。若以去年低位至今年4月高位計的升浪黃金比率0.5計算，調整至5.5元水平應有支持，目前剛處此水平，適逢這亦是250日線支持所在。



理論上，聯想截至去年3月底止年度業績虧轉盈，且派息穩定。可惜始終聯想有不少海外業務，就如最近美國宣布自本月10日起向墨西哥進口貨物加徵關稅，聯想亦有在墨西哥設廠，股價難免受壓。咁到底聯想股價由高位回落三成，是否已足以反映貿易戰的影響？這須視乎往後美國會否擴大針對中國科企的制裁，尤其是中國亦在研制「不可靠實體清單」，正所謂怨怨相報，如今未知何時能了，這一點足以令投資者卻步。



展望未來，內地將投放更大力量扶持本土科創企業成長，料可助聯想抗逆。平心而論，聯想現價估值雖處於相對合理水平，惟業績好轉與貿易戰影響好淡因素雙抵銷，料短線股價會在5.5元水平轉橫行整固，反彈阻力在6元關，下一個較大的支持在5元關，即現水平值博率一般，只宜將之納入觀察名單，若後市再現極端波動，且留意低位承接，再謀定後動。



東方產經專欄作者 古勝

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