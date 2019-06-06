新濠入股澳洲皇冠　審查預計需12個月

新濠國際(00200)附屬新濠博亞娛樂上周宣布斥資17.59億澳元(折合逾95億港元)入股澳洲皇冠度假集團(Crown Resorts)，事件遭澳洲媒體質疑或違反當地監管協議。新濠主席何猷龍周三(5日)召開記者會解畫，表示自己會全面配合當地多個省的賭業監管部門「廉潔審查」，並預計12個月可完成。



他稱，自己與澳洲富豪帕克(James Packer)屬老友，4月看新聞得知美國永利度假村洽購皇冠一事失敗後，才致電向帕克表示有意購買他手上的皇冠股份。購入價每股13美元也是他們商討出來的價格，沒經銀行估值，但較永利的要約價14.75美元低。



他指，賭場娛樂與天然資源等市場不同，不涉國家利益問題，而按當地法例，今次入股19.99%並不需要澳洲外商投資審核委員會(FIRB)的審批。對於有澳媒報道，皇冠與新南威爾士省政府於2014年簽署的監管協議提到「皇冠要確保避免……何鴻燊或其關聯方取得皇冠的直接、間接或實益權益」，質疑新濠入股皇冠的交易有否違反2014年的監管協議，何猷龍認為報道不合理，因2014年時新濠與皇冠已有合作，有關協議亦只涉及其父何鴻燊及其關聯方，「我totally fine(完全無問題)」。



此外，新濠國際周三公布，以協議安排方式將旗下經營珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業私有化，涉資4,974.5萬元。

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