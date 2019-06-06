歐股收市微升　Norsk Hydro漲近1%

歐股收市微升，英國富時100指數收報7,220點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報5,292點，升23點或0.45%；德國DAX指數收報11,980點，升9點或0.08%。



外媒報道，歐盟委員會將啟動針對意大利政府財政政策的程序，此前有傳該國因債務水平過高將會遭歐盟罰款。意大利富時MIB指數收報20,155點，跌73點或0.36%。



挪威能源及鋁業公司Norsk Hydro公布首季業績，期內除稅前核心盈利為5.59億挪威克朗，低過去年；惟其股價收漲0.86%。



奧地利鋼鐵公司voestalpine全年業績差過預期，每股股息由去年1.4歐元，減少至1.1歐元。該公司股價全日跌1.9%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

