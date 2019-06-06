金曹：趁反彈累積反向ETF

中美貿易問題，愈搞愈僵，執筆之時，美國聯儲局似乎在特朗普的壓力之下，表示如果貿易問題影響到美國經濟前景，會考慮減息，連跌六周的美股即時反彈，道指升512點，不過恒指反應一般。



筆者統計自1997年以來，如5月大跌，那6月低位低於5月約一千點的機會頗大，不過6月結算又未必太差。可能期權莊家也認同這個走勢，6月最活躍PUT成交始終是在26,000，第二位是26,400，加上引伸波幅低於20，表示期權莊家預計或許期指會跌穿26,400及26,000，但暫時未見大幅推低的危險。



當然，引伸波幅可以日日改變，暫時只能講雖然壞消息滿天飛，但6月下行風險似乎並不太大，如跌穿26,400反而可以博反彈，不過上行空間也不多，活躍CALL做27,000及27,400。想見到27,500也未必容易。



如果細看聯儲局主席鮑威爾的講話，其實表面雖然鴿派，但其實並沒有實際的承諾將會很快減息，仍要視乎經濟數據如通脹率。而所謂通脹，很大程度會受油價影響，但特朗普似乎投鼠忌器。一來出師無名，難以在國內解釋為何勞師動眾打伊朗；二來如啟動伊朗戰爭，俄羅斯必定介入，之前的敍利亞內戰已由2011年搞到2019年，結果美軍得不到甚麼好處要撤退。今次俄羅斯自然也不會袖手旁觀，讓伊朗落入親美政客手上。最近原油期貨下跌，估計伊朗這邊算是暫時處於膠着狀態。



華為由於備戰多年，今次面對美國封鎖並不是如中興通訊(00763)那樣立刻就「休克」，加上6月2日中方發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，明言美方三次違背共識、出爾反爾、不講誠信，態度已近似宣戰。如再對中方妄動，美方或會被限制稀土出口，中方或將美資公司如谷歌或聯邦快遞放進「不可靠實體清單」，似乎雙方仍要試探，於6月29日G20峰會上有無機會能達成協議的機會，市場會震盪向下。



在這情況下，墨西哥因非法移民問題惹禍，被特朗普批評打擊非法移民不力，威脅向所有墨西哥商品開徵關稅。可見特朗普不能靜下來，總要找個目標宣示自己的拳頭夠硬。股票市場仍會維持震蕩。6月17日對3,000億美元的中國商品徵稅的聽證會如期舉行，現時估計上方阻力為27,400點，而下方支持26,000點，每次反彈累積南方恒指兩倍反向ETF(07500)等待6月中食胡，升穿27,500止蝕，也不失是一個可行策略。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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