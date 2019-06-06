陳蓓敏：地產股基本因素不俗

外媒報道指，日本在周二宣布暫停搜索二個月前失事的F35戰機殘骸。若失事戰機，與日本首相安倍早前提及有意向美買入105架F35戰機同等型號，那麼難怪他只是應酬式地說「有意……」。近期美國總統特朗普風塵僕僕地帶同一家大細，東食食，西吹吹，不亦樂乎。



那邊廂，5月底國家副主席王岐山則趕赴巴基斯坦、德國和荷蘭訪問。習主席正在俄羅斯作國事訪問，除了經濟和軍事主題外，5G網絡開發合作，也屬議題。一路不通，必要找另一生路。以上背後，顯示中美外交角力非常激烈。



聯儲局主席鮑威爾表示以合適方法應對環球貿戰，即引起市場憧憬減息之門打開，美股道指周二一口氣怒升逾500點，納指收升2.65%。月內美股走勢料見穩定造好。阿里巴巴周二做好，收升2.83%。阿里回歸，有傳初步物色了兩家保薦人，分別為中資和歐資背景，分配合理。



歐美股市雖做好，可惜港股反彈乏力，成交欠奉。恒指未能突破10天線。受惠減息憧憬，地產股早陣子捱沽，昨終見反彈，在紮實基本因素下，短線仍具值博空間。騰訊(00700)股價守於10天線之上，在投行護航下，仍有上升動力，後市可試350元關口。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有騰訊)

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

