艾雲：外賣生意成資金寵兒

美國政治格言：「如果打不過，就加入他們。」電商巨人亞馬遜深明此理，早前向英國外賣平台Deliveroo作出投資。雖然雙方沒有公布細節，卻足以令人充滿遐想。外賣成了資金爭逐的新戰場。



叫外賣成都市人生活一部分，歐美國家用戶早已習慣。外賣市場潛力大，但同時競爭激烈。近年有不少專門送外賣的初創公司，成立僅六年的Deliveroo就是例子，還有Foodpanda、JustEat等。早前上市的Uber，在網約車業務之外也設有UberEats送外賣，這一部分更被投資者視為公司下一增長賣點。



亞馬遜在美國也有外賣服務Amazon Restaurant，一五年已經開設，為Prime會員的專屬服務。該公司在一六年將外賣業務拓展至英國，同樣是付費會員的增值服務。不過，去年底決定關閉這服務，大概因敵不過當地同業的競爭。



離開不足半年之後，亞馬遜就改為投資昔日對手Deliveroo，換過另一方式再戰外賣市場，更是至今最大宗在英國的初創公司投資。Deliveroo正在尋求G輪融資，目標5.75億美元，而亞馬遜主導這輪融資，並有幾間現有投資機構參與。雙方未有公布最新估值，但上一次去年十一月的融資以估值30億至40億美元進行。據稱，Deliveroo亦是眾多企業的追求對象，亞馬遜和Uber分別提出過收購。



亞馬遜看上Deliveroo，最大原因相信是外送車手網絡。運送外賣食物一向是物流的挑戰，既要保持溫度和新鮮，又要有賣相。若連外賣都做得好，大可以配送其他貨物。事實上，在南美洲和印度的同業，甚至中國的美團(03690)早已染指速遞業務，運送食物以外的產品，如藥物、新鮮食品。Deliveroo的車手在這方面，大有潛力成為亞馬遜送貨專員。亞馬遜早前才將Prime美國配送服務快至24小時送達，日後可能更進一步。



獲得新資金的Deliveroo，下一步先擴充外送範圍，也繼續發展新業務共享廚房，協助更多做得一手好菜的廚師實現開餐廳夢想。



艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代

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