彭偉新：津上機床增長勁估值吸引

港股雖然在周三受到美股高收2%所帶動而曾經上升超過300點，不過整體資金流入的情況並不理想，而且更見不少的投資者在高位借機會沽貨套現。因此，升幅隨即大幅收窄。主要是市場仍然擔心中美的貿易問題不會在短期內得到解決。在投資者不敢大手入市下，相信港股在反彈時仍然會繼續受制於10天線的阻力。暫時港股仍然有機會繼續下試26,732點的支持，除非資金再大規模流入港股，否則該支持位最終或會失守。



個股方面，津上機床中國(01651)股價於去年8月由低位6.01元反覆上升，並曾升上最高位9.69元後回吐，股價雖然在近日跌穿250天線見低位7.44元，但未有失守整個升浪總升幅的61.8%回調目標，股價有機會在跌至上升通道底部後開始反彈。



集團於5月中公布，截至3月底止全年純利料會有80%以上的增幅，暗示該財年下半年的增長仍然強勁，增長幅度較市場預期為佳。預期今年整體利潤率會繼續得到改善，令到股份的2019至2020財年的預測市盈率可進一步回落至只有7.5倍，令到整體的估值更為吸引，而市場給予津上機床的目標價為13.7元，較現時市價有70%的上升空間。上望今年3月中的高位9.70元，建議投資者可以在7.80元買入，跌穿7.00元必須止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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