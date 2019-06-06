楊俊文：全球股市底子並不弱

市場預期9月減息有80%機會，12月減息則有70%機會。10年期國債息率已跌到2%水平，低息環境會支持全球股市保持強勢。港股市場卻一片愁雲慘霧，由高位計，回調去到升浪增幅的0.618才見反彈。年初以來，全球主要股市都在升，滬綜指、美國納指、德國DAX指數累漲超過13%，較差的英國受脫歐影響都升7%，只有恒指和日經僅升4%左右，可謂差絕全球！



低息之下，股市上升乃理所當然。港股差其實主要受累於人民幣再次跌見低位。人民幣跌，港股會跌更多，皆因在香港上市的企業都是賺取人民幣。相反，日圓狠升，日經跌也是合理。因為日本以出口為主，日圓升日本出口就差。港股會否再跌要看人民幣，但全球股市強是不爭的事實。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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