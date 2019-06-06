財經評論：經濟競賽掀動盪　投資必須慎思量

中美貿易摩擦升級剛滿一個月，港股市值蒸發超過3.6萬億元，相等於去年香港GDP的1.3倍。綜觀現時形勢，貿易戰已成為一場中美經濟全方位競賽。面對這數十年一遇的大變局，投資者必須要新思維看待市場風險性質的轉變，加強風險管理，因往後的逆風有多大，暫時仍難以估量！



五月初，美國總統特朗普突然宣布要向中國商品加徵關稅，繼而對中國科技企業華為實施全面封殺。六月初，中國發表有關中美經貿磋商白皮書，強調原則問題決不讓步。事已至此，投資者必須認清兩個現實。第一，中美貿易戰已升級為一場圍繞貿易、科技、金融等多個領域的全面經濟戰。第二，中美雙方態度強硬，互不相讓，六月底能達成協議的機會甚微，兩強爭霸將成為一場持久戰。



基於上述兩個重大變化，投資者可以預見，中美以至全球經濟俱受傷害。近日世界銀行及國際貨幣基金組織分別降低全球及中國經濟增長預測。貿易戰無疑令自由貿易制度遭受破壞，全球貿易量每況愈下；加上美國打壓中國科技業發展，全球產業供應鏈斷裂再重構需時，經濟損失不僅在於經濟增長，還會拖慢未來的經濟發展步速。兩大經濟體之間的資金、技術和人才流動將會持續減少，經濟總量將無可避免隨發展戰略改變而經歷大調整。在這個過程中，如何避免財富大蒸發，是投資者必須深思的問題。



過去一段時間，中美兩國貨幣政策分化，中國維持適度寬鬆的貨幣政策，而美國則持續執行加息和縮表，及至美國開打貿易戰，衝擊中國經濟，資金湧入美國避險，致使美股和美元出現強勢、人民幣承壓。不過，今年首五個月美國經濟景氣亦開始放緩，年內美國聯儲局很可能會順應市場環境而減息，明年甚至須重推量寬放水救經濟。可以預見，中美貨幣政策趨向由分而合，結果是鬥印銀紙，繼續吹大泡沫。最近陸續有新興市場央行率先減息，全球正掀起新一輪減息潮。最怕是歷史不斷重演，減息的刺激作用短暫，反而激化了更大的全球金融危機。



說到底，中美貿易戰只是表象，大國爭雄才是實質，經濟較勁是主場。金融市場正經歷宏觀經濟與金融周期的逆轉，食難咽、寢難安的日子不會短暫。所謂「智以保身，急流勇退」，也得應用在投資範疇。投資者枕戈待旦之餘，謹記應付充滿不明朗因素、持續而極端動盪的市況，要避害為先， 趨利為後，做好保本的投資基本步！

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