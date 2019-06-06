溫灼培：金價恐受制消費力弱

現貨金價自上周四起便展現了升勢，現更有直逼今年2月20日高位近1,350美元之勢頭。黃金需求以飾金為主，當中又以中國及印度為全球最大黃金買家。面對中國經濟有機會因中美摩擦加深而受損，印度又同時被美國撤銷其發展中國家最優惠國待遇地位。中印經濟有機一同轉弱下，難免會影響兩國對飾金需求，這理應不利於金價。但近周金價的上升卻是不爭事實，咎其原因為何？



黃金確有其避險功能，但只有當市場對全球主要貨幣失去信心，黃金才能發揮其資金避難所角色。單是環球經濟有機會轉差，黃金在這方面是難有避險功能。相反更可能會因經濟差削弱消費者對飾金的購買力而有所回落。



當上周美國宣布對墨西哥徵關稅後，擔心美國經濟受損，資金四處尋找避難所。當美國、歐洲及日本的債息跌到一個不合理的低位，而金價仍相對便宜，投資者便急不可待，也不理會黃金在這方面有否真正避險功能，便購了黃金。但筆者擔心這樣把金價推升難持久。倘日後從世界黃金協會數字中發現中國及印度對黃金的購買力不足，提防金價有機會再次下穿1,300美元。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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