王昕媛：藥明生物可逢低收集

6月初參加了藥明生物(02269)在無錫的投資者日活動，本次活動邀請了來自全球10多個地區超過300名投資者出席。藥明生物行政總裁在會上表示，預計到2022年全球藥物研發外包服務年複合增長22.4%，從118億美元增長至324億美元。



其中，強勁的增長來自幾方面因素。其一，縮短藥企的研發時間，提升生產效率。據悉，通過無錫藥明生物的研發平台，平均可以縮短企業6至18個月研發時間；其二，全球範圍內來看，風險投資基金依然加碼投資生物醫藥企業，根據行業統計，醫藥健康的風險投資/私募基金投資額從一六年的54億美元，提升至2018年的173億美元。目前有超過400家生物醫藥企業落戶上海蘇州無錫地區，是全球僅次於灣區的第二大生物醫藥企業聚集地，當前在做的研發項目數量高達幾百個。



除了行業特殊的屬性外，藥明的競爭優勢還來自蛋白表達量。據悉，藥明目前可以做到的蛋白表達量是內地企業的10倍水平，因此公司連續生產1天的量，等於別人家14天的量。其次是，據講公司目前的產能能做到在接到訂單後四周內開工，這在其他CDMO(接受客戶委託開發與製造生物藥品)是做不到的，一般都要半年以上的排產期。



此外，公司積極擴張產能，在美國、愛爾蘭、新加坡都設有工廠，預計到2022年整體產能提升至22萬升，而海外產能的建成也有助弱化中美貿易風波的影響。目前公司擁有205個在手項目，其中有超過50個全球創新分子，目標未來每年還要增加40至50個項目。



近期公司公布旗下藥明海德未來疫苗外包的訂單，未來20年貢獻30億美元收入。疫苗的研發和生產難度遠高於生物藥，海外大企業這一次的訂單，充分說明大藥企對藥明生產研發品質的肯定，故長期看好藥明的發展前景，可逢低吸納。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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