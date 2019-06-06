鄧澤堂：雅居樂乍現短炒機會

雅居樂(03383)公布，以總代價13.1億元人民幣取得重慶市一幅住宅地塊，預計總建築面積約16.8萬平方米，樓面地價約每平方米7,790元人民幣；集團認為新購地塊將加強與集團在重慶現有項目之間的協同效應，亦進一步鞏固集團於西部區域的業務發展，短炒或可關注。



大市方面，美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局在有需要時將採取合適措施以維持經濟擴張，並會密切監控貿易動向的影響，言論中沒有再提及對息率調整「保持耐性」的態度；另外聯儲局副主席克拉里達亦表示，若經濟或通脹遜於預期時，將採取適當的行動。市場解讀為聯儲局在必要時對減息持開放態度，刺激道指又再次急升。



然而，周三港股跟隨外圍反彈後，上試至27,000點水平時已見無力。技術上看，指數於27,000點受阻，且27,200點之上的蟹貨區或會有更大阻力，投資者要提防6月仍有向下風險，或會下試25,800點水平。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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