聯儲褐皮書：美經濟溫和增長　惟貿易關係惹憂慮

聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指美國經濟溫和增長，並且略微改善，幾乎所有地方聯儲都稱經濟在一定程度上增長，但貸款需求好壞不一。



報告又指，美國未來數月的前景穩健及趨向適度正面；至於就業市場仍然緊俏。物價方面，在大多數地方聯儲所轄地區，整體物價以適度的幅度上漲。



值得留意的是，報告指，達拉斯的地方聯儲提到，當地部分服務行業的企業表達了對中美貿易爭端的憂慮，指如果兩國未能解決貿易爭端，可能會導致該地區的需求下行。



達拉斯地區是美國與中國及墨西哥進行商業來往的主要地區之一。

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