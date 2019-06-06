美油庫存意外急增　紐油陷技術性熊市！

2019年06月06日 02:51
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    美國原油庫存意外急增，刺激國際油價大跌，紐約期油收報每桶51.68美元，跌1.8美元或3.37%，較4月的高位回落逾22%，為自2017年初以來，第三次陷入技術性熊市。

    有蘭特期油收報每桶60.63美元，跌1.34美元或2.2%。

    美國能源部公布，截至5月31日當周，原油庫存大增677.1萬桶，升至2017年7月以來新高，總體石油庫存更升至1990年以來最高；同期汽油庫存亦大增320.5萬桶。
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