美油庫存意外急增　紐油陷技術性熊市！

美國原油庫存意外急增，刺激國際油價大跌，紐約期油收報每桶51.68美元，跌1.8美元或3.37%，較4月的高位回落逾22%，為自2017年初以來，第三次陷入技術性熊市。



有蘭特期油收報每桶60.63美元，跌1.34美元或2.2%。



美國能源部公布，截至5月31日當周，原油庫存大增677.1萬桶，升至2017年7月以來新高，總體石油庫存更升至1990年以來最高；同期汽油庫存亦大增320.5萬桶。

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