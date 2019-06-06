美股收市：道指升207點　連漲兩日

市場憧憬聯儲局減息來支持經濟，刺激美國股市做好。道指收報25,539點，升207點或0.82%，連升兩日；標指收報2,826點，升22點或0.82%；納指收報7,575點，升48點或0.64%。



個股方面，蘋果公司行政總裁庫克表示，公司並未成為中國針對的對象，有關言論刺激股價全日升1.61%，收報182.54美元。雲服務公司Salesforce業績表現強勁，股價急升近5%。



美國聯儲局主席鮑威爾周二表示，當局正密切注視目前經濟發展狀況，並必會採取措施，確保近歷史紀錄的經濟擴張期能持續下去。



Acquirers Funds創始人Tobias Carlisle表示，聯儲局貨幣政策立場非常寬鬆，相信今年底前將減息25個點子，其取決於美國與墨西哥及其他國家的談判進展。



不過，美國最新經濟數據仍然疲弱，令投資者對衰退憂慮升溫。美國公布，俗稱「小非農」的5月ADP私人職位增長只有2.7萬個，遠少過市場預期的18.5萬個，以及4月修訂後的27.1萬個，並創2010年3月以來最少。



數據公布後，美國兩年期國債孳息曾跌穿1.8厘，創2017年12月以來新低，反映市場更憧憬減息，同時意味着經濟衰退機會上升。

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