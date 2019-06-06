【早晨評論精點】楊俊文：全球股市底子並不弱

財經評論：經濟競賽掀動盪 投資必須慎思量

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楊俊文：全球股市底子並不弱

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林嘉麒：大市反彈韌力備受考驗

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金曹：趁反彈累積反向ETF

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【名家筆陣】徐燦傑：企業管治要有新思維

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莫開偉：內地傳IPO把關趨鬆宜早釋疑

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陳正犖：澳元仍有下跌風險

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溫灼培：金價恐受制消費力弱

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