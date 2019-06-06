【早晨評論精點】楊俊文：全球股市底子並不弱
2019年06月06日 05:09
東網電視更多新聞短片
財經評論：經濟競賽掀動盪 投資必須慎思量
http://bit.ly/2EUZu1t
楊俊文：全球股市底子並不弱
http://bit.ly/2QO39D2
林嘉麒：大市反彈韌力備受考驗
http://bit.ly/2HXNRJb
金曹：趁反彈累積反向ETF
http://bit.ly/2WMUoyA
【名家筆陣】徐燦傑：企業管治要有新思維
http://bit.ly/2KruCcJ
莫開偉：內地傳IPO把關趨鬆宜早釋疑
http://bit.ly/2JVYNZW
陳正犖：澳元仍有下跌風險
http://bit.ly/2HYutvC
溫灼培：金價恐受制消費力弱
http://bit.ly/2ZcuX7b
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
https://hk.on.cc/fea/newflat/
二手置啱Feel
https://hk.on.cc/fea/usedflat/
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。