傳美墨未能達成協議　美股期貨應聲跌84點

外媒引述高級政府官員稱，美國和墨西哥的貿易談判代表在周三的會議上未能達成協議。



美股道指期貨應聲下跌，報25,479點，跌84點。美元兌墨西哥披索急升逾1%，報19.79。



美國總統特朗普上周四(5月30日)以墨西哥未有盡力解決難民問題，宣布本月開始對所有墨西哥進口商品加徵5%關稅，並威脅指可能在10月之前將關稅上調至25%。

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