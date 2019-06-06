快意佳士拿股價盤後挫3.7%　傳提購雷諾計劃告吹　

外媒報道，歐洲跨國車廠快意佳士拿(Fiat Chrysler)已經退出與法國雷諾汽車(Renault)的併購計劃，主要由於後者未能就併購建議作出最終決定。



快意佳士拿於美國股價在盤後交易時段急跌3.71%，報12.7美元。



快意佳士拿於5月底向法國雷諾汽車提出合併建議，組成全球第三大汽車生產商，其當時合共市值約330億歐元。兩間公司去年合共產量達870萬輛，一旦成功合併，將超越南韓現代及美國通用汽車(GM)，成為僅次於德國福士及日本豐田的第三大車廠。

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