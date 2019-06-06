海航旗下CWT進行債務重組計劃　續停牌

CWT INT'L(00521)公布，因公司14億港元融資貸款債務違約，融資協議貸款人已要求即時支付融資協議的未償還本金、利息及費用，總額不少於14.63億港元，融資協議有關的抵押品變為可予執行。



由於集團無法按貸款人要求償還款項，故貸款人已接管已抵押資產，並已為該等已抵押資產委任接管人，抵押資產佔集團總資產的極大部分，這對營運產生了相當大的影響。接管人已開始對已抵押資產進行盡職調查，但尚未採取任何行動以出售或變現該等已抵押資產。



公司指，鑑於上述情況，董事已謹慎考慮集團的未來流動資金及表現及其可用融資來源，以評估集團是否有足夠現金資源，持續經營及於債務到期時予以償還。董事正進行債務重組計劃，其中包括透過再融資活動籌集資金以償還融資協議下的未償還款項；解除對已抵押資產的執法行動及集團繼續經營；以集團為償還再融資貸款的出售計劃。



公司股份將繼續暫停買賣，直至進一步刊發有關上述融資協議項下違約事宜更新的內幕消息，以及寄發截至2018年12月底止年度之年報。



CWT INT'L為海航集團旗下上市公司。



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