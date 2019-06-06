志道國際收購APEX一成股權及股東貸款

志道國際(01220)公布，附屬公司富勇於2018年10月底向瑞昌建築工程墊付融資，借款方未能作出任何利息付款，構成貸款協議項下之違約事件。因此借款方根據償付契據之條款及條件尋求和解。



富勇在6月5日與借款方及Apex Development訂立償付契據，Apex Development將向公司附屬公司Po Kei轉讓抵押股份，並指讓Apex Intelligence結欠Apex Development之為數約3,170萬港元股東貸款。完成後，富勇將免除及解除借款方來自及/或有關貸款協議之一切契諾、負債及責任，及將解除貸款協議項下所有擔保文件。



Apex Development擁有抵押股份相當於Apex Intelligence全部已發行股本10%及股東貸款。



此外，據償付契據，在未經Apex Development同意，Po Kei不得轉讓其於Apex Intelligence之任何股權，或出售與深水埗醫局街163至169號之住宅物業發展項目(Apex Intelligence擁有100%權益)相關或與之有關之任何資產及/或權益。



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