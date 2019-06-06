天瑞發出傳訊令狀　山水水泥或積極抗辯

山水水泥(00691)公布，6月4日收到於5月27日在開曼群島大法院金融服務法庭發出之傳訊令狀，令狀由天瑞(國際)控股發出。



內容包括：以尋求(i)判定撤銷該公司發行若干可換股債券(於2018年8月8日及9月3日或前後發行)，於2018年10月30日進行的有關債券的後續轉換及向可換股債券持有人進行的公司股份配發；及(ii)宣告撤銷有關債券發行及後續轉換。



令狀為「一般認可」令狀，即並未附有說明所尋求判令及宣告之依據的申索陳述書，亦未提供相應證據。在天瑞將申索陳述書送交法院存檔前，並無須公司作出回應的實質性指控。



公司認為，所尋求的判令及宣告並無合理依據。倘天瑞將申索陳述書送交法院存檔，將針對令狀及申索陳述書進行積極抗辯。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

