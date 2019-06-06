皇朝傢俬獲科學城入主　股價曾飆近23%

皇朝傢俬(01198)獲科學城入主及提全購，股份今日(6日)復牌，股價曾飆22.9%，高見1.18港元，達全購價水平；最新仍漲18.7%，至1.14元，成交逾1,100萬元。



公司公布，買方科學城(香港)將向賣方Great Diamond Developments Limited收購約2.18億股該公司股份，相當於已發行股本10.09%，代價2.58億元，相當於每股銷售股份1.18元，較停牌前0.96元有溢價22.92%。



另外，公司向買方發行約4.33億股新股，相當於已發行股本16.67%，每股認購價1.02元，有溢價6.25%。



緊隨完成後，聯合要約人及與其等一致行動人士將持有13.96億股股份，佔擴大後股本53.72%，將按例以每股1.18元提出無條件強制性現金全面要約。



公司發行認購股份所得淨額料約4.4億元，擬用於根據相關貸款文件的條款及條件償還貸款、建造新廠房及新倉庫的費用及結餘用作營運資金。



要約截止後，聯合要約人有意讓集團繼續製造及銷售傢俬的現有業務，並維持其於聯交所的上市地位。



科學城於中國從事建築、房地產開發、物業管理業務；為廣州經濟技術開發區管理委員會的直接全資附屬公司，最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會。



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