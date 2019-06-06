市區樓開拍呎價1萬蚊有找？皆因...

樓價升勢未止，市區平價住宅一盤難求。不過，下周拍賣場至少有5個市區樓盤，開拍呎價低於萬元水平，當中油麻地單幢盤華德大廈一個中層迷你單位，呎價低至7,831元。



上述單位實用面積僅189方呎，拍賣開價148萬元，由於物業屬無契戶，不能承做按揭，買家需一筆過支付樓價全數，故開價有較大折讓。



其他地區亦有單幢盤以低價推拍。由銀主推出的筲箕灣東安大廈低層A室，開拍售價600萬元，以面積696方呎計算，呎價8,621元。資料顯示，該單位去年6月時已於拍賣場上推出，當時開價638萬元。



而深水埗寶昌大樓中層D室，則以475萬元推出，呎價9,896元，同層毗鄰的F室，4月時以340萬元售出，呎價10,334元。



此外，東九龍區有未補價第二市場資助房屋拍賣。黃大仙公屋鳳德邨硃鳳樓中層5室，承法院令推出，第二市場開價350萬元，呎價7,157元。至於觀塘居屋曉麗苑C座中高層16號室銀主盤，同類市場以468萬元開拍，呎價7,290元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

