【市前重點睇】紐油陷入熊區　美股連日急升

●美匯指數升上97.32，離岸人民幣(CNH)低見6.932，港匯企7.8408，圓匯見108.24，歐元跌至1.1231，英鎊失守1.27關。金價隔夜觸及1,344美元後回順，最新企1,332美元。布油險守60美元關，紐油挫至51.5美元。道指期貨偏軟。



●外媒引述高級政府官員稱，美國和墨西哥的貿易談判代表在周三(5日)的會議上未能達成協議。墨西哥披索曾跌1.32%，低見19.8411兌每美元。



-傳墨西哥起草了可能對美國徵收報復性關稅的商品清單。



●道指收報25,539點，升207點或0.82%；標指收報2,826點，升22點或0.82%；納指收報7,575點，升48點或0.64%。



-快意佳士拿股價盤後挫約5%，確認提購雷諾計劃告吹。



●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,857點，跌38點。



●美國兩年期國債孳息率曾跌穿1.8厘，創2017年12月以來新低，反映市場更憧憬減息，同時意味着經濟衰退機會上升。



-美國10年期國債孳息率升0.51點子，報2.1348厘。



●聯儲局《褐皮書》指美國經濟溫和增長，並且略微改善，幾乎所有地方聯儲都稱經濟在一定程度上增長，但貸款需求好壞不一。



●美國公布，俗稱「小非農」的5月ADP私人職位增長只有2.7萬個，遠少過市場預期的18.5萬個。



●美國5月ISM非製造業指數意外地由4月的55.5，升至56.9，市場原預期跌至55.4。指數高於50點，顯示服務業加速擴張。



●紐約期油收報每桶51.68美元，跌1.8美元或3.37%，較4月的高位回落逾22%，為自2017年初以來，第三次陷入技術性熊市。



●紐約期金收報每安士1,333.6美元，升4.9美元或0.4%，連升6日，並創2月20日以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,220點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報5,292點，升23點或0.45%；德國DAX指數收報11,980點，升9點或0.08%。 https://bit.ly/2K2bJh5



●美國證交會(SEC)正式控告加拿大通訊App公司Kik Interactive，指控該公司在2017年的首次代幣發行(ICO)，屬「銷售未經註冊的證券」的違法集資行為。



●國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，對於貿易緊張局勢升級，可能會破壞全球經濟增長的擔憂正在成為現實，導致世界經濟廣泛的放緩。



●歐盟啟動對意大利的懲戒程序，為向該國處以35億歐元的初步罰款鋪平道路。



●傳美國五角大樓已與全球稀土礦進行會談，以尋找中國以外的其他供應源。



●新西蘭宣布調整乳業法案，允許恒天然拒絶向競爭對手供應牛奶。



●新濠入股澳洲皇冠，審查預計需12個月。 https://bit.ly/2IobRE6



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