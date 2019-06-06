【股民熱話】端午節前夕　掟貨落海祭屈原？

今日(6日)是端午節假期前的交易日。雖然前晚美股大幅反彈，但港股反彈力度薄弱，走勢離不開跌多多，升少少的敗局。



眼見中、港兩地投資信心每況愈下，美股又高處不勝寒，盲炒減息，中美貿易戰呈膠着狀態，到底投資者應該掟貨離場，抑或人棄我取，喺半年結前買貨博月內中國會繼續出招救市？



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消息指，美國財政部長姆紐欽周六(8日)將於日本召開的G20財經領導人會議上與中國人民銀行行長易綱會面，能否打破談判僵局，筆者認為冇希望就唔會有失望。



事實上，美國總統特朗普的作風飄忽不定，且經常出爾反爾，盟國用來出賣，協議亦只是用來撕毁。可以預期，一日此人在位，中美貿易戰難劃上「句號」。



最近中港兩地股市表現疲弱，投資者狠心拋售手持股票止蝕，與端午節把糉投江祭屈原，可謂相當之「應景」！大家可能會問，既然後市展望咁差，到底接貨的又係咩資金？至少呢一刻從資金流睇，唔見得是外資回心轉意。反而，重磅板塊輪流洗白白，洗倉後彈力完全欠奉，顯見資金沽貨後並沒有太多回流，主要是轉持現金或轉投債市金市，致使股市成交不振。刻下港股的最大買家，也許就是北水，見到近月兩隻重磅內銀股頻頻獲北水大手吸納，便知一二。



股神巴菲特有句名言，「別人恐懼時，你要貪婪」﹗是否合適應用在目前的市況？這取決於現時是否已到絕大部分人都覺「恐懼」？若然太早出手，不但招損，到真正要貪婪的時候，只怕會有心無力。



身處中美兩強爭霸的大變局，投資沒有一本通書可以睇到老。客觀上，投資市場的形勢暫未見得有根本性的好轉，唔想因短線微利而蒙受大跌浪衝擊的風險，最好都係揸現金，保留實力，靜候更吸引的入市機會到臨！



東方產經專欄作者帥哥

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