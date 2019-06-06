港股窄幅上落　5G概念散水　三桶油捱沽

A股全線向下，港股跟隨回軟。恒生指數曾倒跌57點，低見26,837點。國企指數跌至10,300水平，主板成交近100億港元。



內地落實發放5G牌照，相關股份先升後跌。中國鐵塔倒跌2.5%；中興通訊跌4.7%；京信通信跌1.2%；中國通信服務跌1.7%，



三大電訊商方面，中國移動及中國聯通跌0.3%及0.1%；中國電信靠穩。



友邦保險升幅收窄至不足1%；滙豐控股跌0.5%；建設銀行及工商銀行跌0.3%及0.7%。三桶油跌0.5%至1.5%。騰訊回軟。





【09:21】友邦撐市 5G及電訊股做好

長假期前夕，港股開市缺乏方向。恒生指數高開40點，報26,935點；國企指數低開3點，報10,341點。



友邦保險連日反彈撐市，高開近2%報75.2港元，是表現最佳藍籌，貢獻恒指52點。



內地發放4張5G商用牌照，三大電訊商都獲發牌。中國移動高開0.9%；中國電信高開0.5%；中國聯通高開1.4%。



5G設備股方面，中國鐵塔升1.5%，是表現最佳國指成分股。京信通信升3%；中興通訊升2.1%；中國通訊服務升1.1%。



其他藍籌股個別發展，騰訊高開0.3%，報332元。昨日急跌的中國生物製藥及石藥集團靠穩。油價續挫，中國海洋石油跌近1%；碧桂園跌2.4%，是表現最差藍籌。



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