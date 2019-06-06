A股快報：滬深兩市背馳　5G股個別發展

內地股市個別發展，滬綜指幾乎持平，僅微微高開0.91點或0.03%，報2,862點；深成指低開4點或0.05%，至8,741點；創業板指數低開1點或0.07%，報1,450點。



板塊方面，釀酒股高開0.3%，船舶製造及水泥股齊升0.2%，金融股穩升；而地產股偏軟，有色金屬及石油股跌約0.8%。



工信部今日(6日)將向中電信、中移、聯通及中國廣電發放5G商用牌照，相關股份走勢不一，欣天科技漲9%，聯通漲1%；而滙源通信低開7%，廣電系股份向下走，廣電網絡跌停板，路通視信低開4%，天威視訊低開3.8%。



中興通訊低開1%。公司發聲明稱，將5G作為發展核心戰略，具備完整的5G端到端解決方案的能力，在無線、核心網、承載、芯片、終端及行業應用等已做好全面商用準備。



紫金銀行低開4.5%。公司副董事長黃維平因個人原因正配合有關部門調查，不能正常履職。



加加食品跌停板，至4.18元人民幣。公司及控股股東收到證監會調查通知書。



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